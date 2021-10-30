Арина Аверина: хочу доказать всему миру, что я могу больше

Российская гимнастка Арина Аверина подвела итоги своего выступления на чемпионате мира – 2021 в Китакюсю (Япония). На турнире 23-летняя Аверина завоевала четыре личных награды – серебро в упражнениях с мячом и булавами и бронзу в упражнениях с лентой и в личном многоборье.
«Я ещё не показала всё, что умею. Хочу доказать себе, что я могу больше. Доказать всему миру», — приводит слова Авериной ТАСС.
В прошедшем сегодня, 30 октября личном многоборье по итогам четырёх упражнений россиянка набрала 103,200 балла. В заключительном для себя виде – упражнении с булавами — Арина допустила падение предмета. Судьи снизили оценки Авериной, однако это не помешало ей завоевать бронзовую медаль. Золото завоевала сестра Арины Дина Аверина, серебро — белоруска Алина Горносько.
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