Видео: Дина и Арина Аверины трогательно взялись за руки на церемонии награждения

Российские гимнастки Дина и Арина Аверина трогательно взялись за руки на пьедестале почёта после финала личного многоборья на чемпионате мира в Китакюсю (Япония). Дина одержала победу и стала 18-кратной чемпионкой мира. По итогам четырёх упражнений россиянка набрала 108,400 балла. Второе место заняла представительница Беларуси Алина Горносько (105,300), третье — Арина Аверина (103,200).
Видео доступно в «инстаграме» сборной России по художественной гимнастике. Права на видео принадлежат FIG.
В Японии Дина Аверина побила рекорд легендарной соотечественницы Евгении Канаевой по числу золотых наград с ЧМ, завоевав 18-ю медаль высшей пробы. На счету двукратной олимпийской чемпионки Канаевой 17 золотых медалей. Рекорд Евгении держался 10 лет.
В активе Арины Авериной на ЧМ в Китакюсю четыре личные награды – серебро в упражнениях с мячом и булавами и бронза в упражнениях с лентой и в личном многоборье.
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