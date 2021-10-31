Сборная России по шорт-треку выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Японии
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Сборная России по шорт-треку одержала победу в смешанной эстафете на 2000 метров на этапе Кубка мира, который проходит в Нагое (Япония).
В состав российской команды вошли Екатерина Ефременкова, Семён Елистратов, Софья Просвирнова и Павел Ситников. Россияне преодолели дистанцию за 2 минуты 43,202 секунды. Второе место заняли китайцы с результатом 2.43,460. Третьими стали венгры — 2.43,568.
Этапы Кубка мира являются олимпийскими квалификационными соревнованиями за право выступить на Играх-2022 в Пекине (Китай), которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Пекин станет первым городом в истории, где прошли и летние, и зимние Игры.
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