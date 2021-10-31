Сборная России по шорт-треку выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Японии

Сборная России по шорт-треку одержала победу в смешанной эстафете на 2000 метров на этапе Кубка мира, который проходит в Нагое (Япония).

В состав российской команды вошли Екатерина Ефременкова, Семён Елистратов, Софья Просвирнова и Павел Ситников. Россияне преодолели дистанцию за 2 минуты 43,202 секунды. Второе место заняли китайцы с результатом 2.43,460. Третьими стали венгры — 2.43,568.

Этапы Кубка мира являются олимпийскими квалификационными соревнованиями за право выступить на Играх-2022 в Пекине (Китай), которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Пекин станет первым городом в истории, где прошли и летние, и зимние Игры.