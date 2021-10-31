Ян Непомнящий — пятый в рейтинге ФИДЕ перед матчем за мировую шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опустился на пятое место в обновлённом ноябрьском рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), который опубликован на официальном сайте организации.

Первую позицию занимает чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, в активе которого 2855 очков. Второе место занимает китаец Дин Лижэнь (2799), на третьем — американец Фабиано Каруана (2791). У Левона Ароняна и Непомнящего по 2782 балла, но армянин за прошедшее с предыдущего рейтинга время набрал очки, а россиянин потерял.

В топ-10 также входит россиянин Александр Грищук, занимающий седьмое место (2773). В двадцатке сильнейших также Сергей Карякин (18; 2 743) и Никита Витюгов (20; 2 734).

С 24 ноября по 16 декабря Непомнящий сыграет в матче за мировую шахматную корону с Карлсеном. Встреча пройдёт в Дубае во время всемирной выставки «Экспо».