Ян Непомнящий — пятый в рейтинге ФИДЕ перед матчем за мировую шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опустился на пятое место в обновлённом ноябрьском рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), который опубликован на официальном сайте организации.
Первую позицию занимает чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, в активе которого 2855 очков. Второе место занимает китаец Дин Лижэнь (2799), на третьем — американец Фабиано Каруана (2791). У Левона Ароняна и Непомнящего по 2782 балла, но армянин за прошедшее с предыдущего рейтинга время набрал очки, а россиянин потерял.
В топ-10 также входит россиянин Александр Грищук, занимающий седьмое место (2773). В двадцатке сильнейших также Сергей Карякин (18; 2 743) и Никита Витюгов (20; 2 734).
С 24 ноября по 16 декабря Непомнящий сыграет в матче за мировую шахматную корону с Карлсеном. Встреча пройдёт в Дубае во время всемирной выставки «Экспо».
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