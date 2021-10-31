Сёстры Аверины поблагодарили всех причастных к их успеху на ЧМ в Японии

Сёстры Арина и Дина Аверины поблагодарили всех, кто причастен к их успешному выступлению на чемпионате мира – 2021 по художественной гимнастике.
Дина завоевала пять золотых медалей и одну серебряную, в активе Арины – золото, два серебра и две бронзы.
«Чемпионат мира в Китакюсю – 2021 – завершён. Мы очень рады, что смогли снова оказаться в Японии и выступить на крайнем, но очень важном турнире этого олимпийского цикла.
Это было крутое событие, в котором мы с огромным удовольствием приняли участие и выложились на все 100%.
Хотим выразить огромную благодарность Ирине Александровне за то, что поверила в нас и дала возможность выступить на четвёртом для нас чемпионате мира. Большое спасибо Вере Николаевне, Юлии Владимировне, Ирине Борисовне, Виктории Евгеньевне, Веронике Борисовне, всем врачам, а также всем специалистам ВФРГ за поддержку и вложенный в нашу подготовку труд.
Отдельное спасибо нашим болельщикам. Мы ценим и очень благодарны вам! Вы супер.
Аригато, Япония за гостеприимство и организацию! Мы вас любим», — написали сёстры Аверины на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Арины и Дины Авериных в «Инстаграме».
- 31 октября 2021
-
20:37
-
20:23
-
19:47
-
19:02
-
18:52
-
17:52
-
17:30
-
17:04
-
17:00
-
16:46
-
16:21
-
16:03
-
15:58
-
15:48
-
14:56
-
13:38
-
13:29
-
12:27
-
11:51
-
11:32
-
08:30
- 30 октября 2021
-
23:58
-
23:28
-
23:12
-
21:04
-
20:44
-
19:10
-
16:50
-
16:00
-
15:41
-
15:40
-
15:13
-
15:13
-
14:29
-
14:19