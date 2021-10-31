Сёстры Аверины поблагодарили всех причастных к их успеху на ЧМ в Японии

Сёстры Арина и Дина Аверины поблагодарили всех, кто причастен к их успешному выступлению на чемпионате мира – 2021 по художественной гимнастике.

Дина завоевала пять золотых медалей и одну серебряную, в активе Арины – золото, два серебра и две бронзы.

«Чемпионат мира в Китакюсю – 2021 – завершён. Мы очень рады, что смогли снова оказаться в Японии и выступить на крайнем, но очень важном турнире этого олимпийского цикла.

Это было крутое событие, в котором мы с огромным удовольствием приняли участие и выложились на все 100%.

Хотим выразить огромную благодарность Ирине Александровне за то, что поверила в нас и дала возможность выступить на четвёртом для нас чемпионате мира. Большое спасибо Вере Николаевне, Юлии Владимировне, Ирине Борисовне, Виктории Евгеньевне, Веронике Борисовне, всем врачам, а также всем специалистам ВФРГ за поддержку и вложенный в нашу подготовку труд.

Отдельное спасибо нашим болельщикам. Мы ценим и очень благодарны вам! Вы супер.



Аригато, Япония за гостеприимство и организацию! Мы вас любим», — написали сёстры Аверины на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Арины и Дины Авериных в «Инстаграме».