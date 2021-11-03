В возрасте 69 лет скончался бывший главный тренер сборной России по конькобежному спорту
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На 70-м году жизни скончался заслуженный тренер России по конькобежному спорту Николай Гудин. Об этом сообщается в официальном паблике Союза конькобежцев России «ВКонтакте».
«Союз конькобежцев России выражает глубочайшие соболезнования семье, друзьям, коллегам и ученикам Николая Васильевича», — говорится в сообщении организации.
Гудин возглавлял сборную страны с 2006 по 2010 год. Пост наставника национальной команды он покинул после зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере (Канада). Также он работал в сборной России на Олимпиадах в Альбервиле, Лиллехаммере и Нагано.
Под руководством Гудина тренировались олимпийская чемпионка Светлана Бажанова, а также призёр чемпионатов мира и Олимпийских игр Вадим Саютин.
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