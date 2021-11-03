Никитина: можем пропустить этапы Кубка мира, а нам нужны очки для квалификации на ОИ

Российская скелетонистка Елена Никитина заявила, что на данный момент нет никакой конкретики о допуске на европейские этапы Кубка мира спортсменов, привитых вакцинами «Спутник V».
«На самом деле, сейчас волнительно прививаться второй вакциной, потому что летом нам сказали: «Прививаемся «Спутником» без проблем, всё к началу сезона решится». Мы были уверены, что, поставив «Спутник», нас допустят в Европу, несмотря на отсутствие Pfizer.
У нас Кубок мира через две недели начинается. Что нам скажут? Тренер говорит, что ничего не знает, никто не знает. Думаю, что решение будет принимать наша международная федерация. Непонятно, почему тянут и нет конкретики сейчас, но хотелось бы все узнать и заранее подготовиться.
Нам могут сказать: «Ребят, вы пропускаете Кубок мира», а нам нужны очки для квалификации на Олимпийские игры. Всё очень сложно и запутано. Перед каждой Олимпиадой проходим через тернии, то с допингом проблемы, то с прививками», — приводит слова Никитиной «Матч ТВ».
Первый этап Кубка мира по скелетону пройдет в Австрии с 15 по 21 ноября.
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