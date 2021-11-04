Ангелина Мельникова одной фразой описала впечатления от Олимпиады-2020 в Токио

Олимпийская чемпионка 2020 года в командных соревнованиях гимнастов Ангелина Мельникова ответила на просьбу описать впечатления от Олимпиады в Токио одной фразой.

«Наверное, «невозможное возможно»! Все эти события: золотая олимпийская медаль, звание абсолютной чемпионки мира… Начинаешь больше верить в себя.

Вот я сколько выступала до этого, и Америка была просто непробивной! Даже если мы всё идеально проходили, всё равно не могли их победить. Теперь это изменилось. Думаешь: «А как так поменялось?» Потом понимаешь, что просто время прошло и всё не вечно», — приводит слова Мельниковой «Лента.ру».

Помимо золота в команде, Мельникова в Токио завоевала две бронзовые медали: в многоборье и в вольных упражнениях.