Елена Аникина рассказала, какой карантин предстоит пройти олимпийцам в Пекине

Президент Федерации бобслея России Елена Аникина рассказала, что значит карантин по-китайски, который предстоит пройти всем участникам Игр-2022 в Пекине. Глава федерации сопровождала команду на тестовые соревнования по бобслею и скелетону.

«Ты садишься в самолёт Air China, и вокруг тебя люди в «скафандрах». Словно находишься в каком-то фильме ужасов: кругом радиация, инфекция и непонятно, чего ждать дальше. Одновременно с этим было чувство жалости: мало того, что люди сидят в комбинезонах с затянутыми капюшонами, поверх надеты очки, маска, защитный экран, резиновые перчатки, которые скотчем примотаны к их телу. И так девять часов полёта.

В аэропорту всё огорожено, сопровождающие в спецодежде водят каждого из прибывших по разным стойкам, одновременно контролируя, чтобы строго выдерживалось расстояние между людьми. Фотографируют, проверяют все бумаги, QR-коды, и последняя инстанция — ПЦР-тест.

Приезжаешь в отель, тебя заселяют в номер. Там уже всё готово, всё очень чётко в рамках того, что должно быть. Ты нигде не стоишь, не ждёшь, никаких очередей, всё очень цивильно. До результата сданного в аэропорту теста все сидят по своим комнатам, потом можно выйти на обед или ужин. При этом у тебя в номере сухой паёк, какие-то булочки, бананчик. Но нет ни кофе, ни чая. Первые пять дней в отеле мы пили только тёплую воду с лимоном. Представляете? Китай без чая! Я до сих пор не могу понять, как такое возможно. Плюс была запрещена доставка в отель чего бы то ни было. Весь отель был окружён полицией, и территорию не мог покинуть ни один человек.

К концу второй недели пошли некоторые смягчения. В отеле открыли что-то типа магазинчика, где можно было купить средства гигиены, воду, кока-колу, какие-то чипсы и даже пиво. Совершать покупки разрешалось только по кредитной карте. Я пыталась поменять в отеле деньги, от меня шарахнулись. Деньги, видимо, в руки брать запрещено», — приводит слова Аникиной RT.