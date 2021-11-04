«Будет горячий полуфинал». Лихачёв — о матче с Португалией на Межконтинентальном кубке
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Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв рассказал о команде Португалии, которая будет соперником сборной России в полуфинале Межконтинентального кубка в Дубае.
«Португалия — очень сильная сборная, обладающая высококлассными мастерами. Будем ждать интересный матч. Здесь они вышли из группы, выполнили задачу, играют понятно для нас. У них есть определённые козыри, в составе — настоящие звёзды, такие как братья Мартинсы и Андраде. Очень прилично прибавили в последнее время Лоуренсо и Рубен Брилльянте. Сильная сборная с опытным тренерским штабом, поэтому завтра будет горячий полуфинал. Сенегал был бы, на мой взгляд, сопоставимым соперником», — приводит слова Лихачёва BSRussia.
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