Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Будет горячий полуфинал». Лихачёв — о матче с Португалией на Межконтинентальном кубке

«Будет горячий полуфинал». Лихачёв — о матче с Португалией на Межконтинентальном кубке
Комментарии

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв рассказал о команде Португалии, которая будет соперником сборной России в полуфинале Межконтинентального кубка в Дубае.

«Португалия — очень сильная сборная, обладающая высококлассными мастерами. Будем ждать интересный матч. Здесь они вышли из группы, выполнили задачу, играют понятно для нас. У них есть определённые козыри, в составе — настоящие звёзды, такие как братья Мартинсы и Андраде. Очень прилично прибавили в последнее время Лоуренсо и Рубен Брилльянте. Сильная сборная с опытным тренерским штабом, поэтому завтра будет горячий полуфинал. Сенегал был бы, на мой взгляд, сопоставимым соперником», — приводит слова Лихачёва BSRussia.

Подвиг на последней секунде. Вратарь принёс сборной России важную победу над Ираном Подвиг на последней секунде. Вратарь принёс сборной России важную победу над Ираном
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021