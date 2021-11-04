Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия — Иран. Бойня за первое место. LIVE

Россия поборется за лидерство в группе в последнем матче группового этапа. Главные подробности матча Россия — Иран в онлайн-трансляции.

В четверг, 4 ноября, в Дубае пройдут заключительные матчи группового этапа Межконтинентального кубка — 2021 по пляжному футболу. Сборная России будет биться с командой Ирана за первое место в группе. Обе команды по итогам двух туров уже гарантировали себе выход в плей-офф турнира, но противостояние всё равно будет принципиальным. Матчи России и Ирана в Дубае всегда оборачиваются грандиозной схваткой.

Начало матча — в 19:00 по Москве. Видеотрансляцию из ОАЭ можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ».