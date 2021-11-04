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Пляжный футбол, Межконтинентальный кубок — 2021: Россия — Иран, онлайн-трансляция 4 ноября 2021

Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия — Иран. Бойня за первое место. LIVE
Ангелина Николаева
Сборная России по пляжному футболу
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Россия поборется за лидерство в группе в последнем матче группового этапа. Главные подробности матча Россия — Иран в онлайн-трансляции.
Межконтинентальный кубок-2021. Турнирная таблица
Полное расписание матчей Межконтинентального кубка - 2021

В четверг, 4 ноября, в Дубае пройдут заключительные матчи группового этапа Межконтинентального кубка — 2021 по пляжному футболу. Сборная России будет биться с командой Ирана за первое место в группе. Обе команды по итогам двух туров уже гарантировали себе выход в плей-офф турнира, но противостояние всё равно будет принципиальным. Матчи России и Ирана в Дубае всегда оборачиваются грандиозной схваткой.

Начало матча — в 19:00 по Москве. Видеотрансляцию из ОАЭ можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ».

Live Ангелина Николаева

Правда, надо отметить, что матч не будет судьбоносным. И Россия, и Иран, одержав по две победы в стартовых матчах гарантировали себе право сыграть в полуфинале. Единственный вопрос — а кто станет первым в группе? Ответ на него простой — кто победит, тот и будет лидером!

12:09 Ангелина Николаева

Всем привет, друзья, поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. Ну что, скучали по жестоким зарубам с Ираном? По фолам, стыкам, красивым голам, спорным судейским решениям? Сегодня всё это будет! В 19:00 сборная России столкнётся с непримиримым соперником, главным нашим конкурентом на Межконтинентальном кубке в Дубае и действующим чемпионом. Будет жарко, во всех смыслах слова!

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