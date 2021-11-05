Сборная России по пляжному футболу вышла в финал Межконтинентального кубка

Сборная России по пляжному футболу одержала уверенную победу в полуфинальном матче Межконтинентального кубка, который в эти дни проходит в Дубае (ОАЭ). Со счётом 7:3 подопечные Михаила Лихачёва обыграли команду Португалии.



В составе россиян хет-трик сделал Федор Земсков, дубль оформил голкипер Станислав Кошарный, по голу на свой счет записали Андрей Котенев и Артур Папоротный. Уже по итогам первого периода команда Лихачёва вела со счётом 2:0, в дальнейшем лишь однажды позволив сопернику восстановить «статус кво».



За главный трофей турнира российская команда поспорит с победителем второго полуфинального матча Сенегал — Иран.



Межконтинентальный кубок 2021 года стартовал в Дубае 2 ноября. В турнире принимают участие 8 команд, которые разбиты на две подгруппы.