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Российские пляжники установили рекорд по числу побед на Межконтинентальном кубке

Российские пляжники установили рекорд по числу побед на Межконтинентальном кубке
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Сборная России по пляжному футболу установила рекорд по числу победу на Межконтинентальном кубке. Подопечные Михаила Лихачёва выиграли турнир в четвёртый раз. Это рекорд в истории турнира, который проводится с 2011 года.

Трёхкратными победителями соревнований являются Бразилия и Иран. Примечательно, что в финале россияне обыграли именно иранцев.

Межконтинентальный кубок 2021 года стартовал в Дубае 2 ноября. В турнире принимали участие 8 команд, которые были разбиты на две подгруппы. На пути к финалу россияне одержали 4 победы. В группе команда обыграла Японию, Парагвай и Иран, а в полуфинале выиграла у португальцев.

Напомним, сборная России по пляжному футболу в конце августа также стала чемпионом мира.

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