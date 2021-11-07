Сборная России отметила победу в Межконтинентальном кубке, станцевав под песню Аллегровой

Сборная России по пляжному футболу отпраздновала победу в Межконтинентальном кубке, станцевав под песню Ирины Аллегровой «Угонщица».

Напомним, в решающем матче подопечные Михаила Лихачёва обыграли команду Ирана со счётом 3:2. Сборная России установила исторический рекорд по количеству побед на Межконтинентальном кубке, на счету россиян четыре титула. Также наставник команды России Лихачёв был признан лучшим тренером года.

Публикация доступна в «инстаграме» сборной России по пляжному футболу. Права на видео принадлежат BSWW.

Межконтинентальный кубок проводится с 2011 года. Прошедший турнир принял Дубай (ОАЭ). В соревнованиях участвовало 8 команд, которые были разбиты на две подгруппы. На пути к финалу россияне одержали 4 победы. В группе команда обыграла Японию, Парагвай и Иран, а в полуфинале выиграла у португальцев.