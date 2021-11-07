Сборная России отметила победу в Межконтинентальном кубке, станцевав под песню Аллегровой

Сборная России по пляжному футболу отпраздновала победу в Межконтинентальном кубке, станцевав под песню Ирины Аллегровой «Угонщица».
Напомним, в решающем матче подопечные Михаила Лихачёва обыграли команду Ирана со счётом 3:2. Сборная России установила исторический рекорд по количеству побед на Межконтинентальном кубке, на счету россиян четыре титула. Также наставник команды России Лихачёв был признан лучшим тренером года.
Публикация доступна в «инстаграме» сборной России по пляжному футболу. Права на видео принадлежат BSWW.
Межконтинентальный кубок проводится с 2011 года. Прошедший турнир принял Дубай (ОАЭ). В соревнованиях участвовало 8 команд, которые были разбиты на две подгруппы. На пути к финалу россияне одержали 4 победы. В группе команда обыграла Японию, Парагвай и Иран, а в полуфинале выиграла у португальцев.
- 7 ноября 2021
-
10:57
- 6 ноября 2021
-
23:57
-
22:11
-
20:19
-
19:03
-
18:09
-
16:00
-
11:12
-
10:37
-
00:26
- 5 ноября 2021
-
22:47
-
21:57
-
20:47
-
19:14
-
15:23
-
14:16
-
10:16
-
10:11
-
08:17
- 4 ноября 2021
-
23:51
-
22:04
-
21:47
-
20:33
-
20:30
-
20:06
-
19:30
-
18:37
-
18:25
-
16:29
-
13:36
-
12:53
-
12:37
-
10:09
-
09:59
-
09:56