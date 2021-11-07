Журова допустила, что российских пловцов лишили серебра на ЧЕ из-за их безалаберности

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала дисквалификацию результатов российских пловцов в смешанной кролевой эстафете 4x50 м на чемпионате Европы – 2021 в Казани. Владимир Морозов, Климент Колесников, Арина Суркова и Мария Каменева завоевали серебро, однако после протеста сборной Польши их результат был аннулирован.

«Вообще странно, что на чемпионате Европы может что-то пойти не так. Бывает, что спортсмены ни во что тренера не ставят, поэтому нарушают дисциплину. И я, как спортсмен, понимаю, чем это может грозить. С одной стороны, это кажется крутым, потому что он же спортсмен, он же личность, сам может решать. Когда атлеты начинают решать, кто за кем в эстафете будет, то это приводит к неким последствиям.

К сожалению, бдительные соперники всегда пытаются увидеть ошибки. К тому же надо всегда понимать, что на нас наведена огромная лупа и к нам относятся предвзято. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Не понятно, какая здесь аргументация. Если документы не успели подать и это увидели поляки, то тогда вопрос к чиновникам и руководителям спортивной команды. Если же это самовольное решение спортсменов из-за безалаберности или каких-то других обстоятельств, то уже другое дело», — приводит слова Журовой сайт «РЕН ТВ».