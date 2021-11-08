Кристина Тимановская рассказала, как победила РПП, и дала совет по теме

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, как сумела справиться с расстройством пищевого поведения (РПП), и дала совет по теме.

«Я ела на 1200-1500 ккал в день, хотя явно тратила в два раза больше. Когда срывалась с диеты, то наказывала себя за это. Могла бегать несколько часов на беговой дорожке или в лесу около дома, чтобы потратить калории. Всё это привело меня к тому, что помимо РПП у меня начались проблемы с КД, гормонами, кожей… И самое страшное: у меня началась булимия.

Знаете, я вовремя смогла остановиться и не позволила болезни взять власть над собой. Чтобы избавиться от всего этого, для начала мне пришлось смириться с тем, что я больна и всё-таки решиться обратиться к специалисту. После принятия себя и работы с психологом я поняла: уважают не за худобу, любят не за килограммы.

С питанием у меня нет проблем, есть некоторые странные пищевые привычки, но я с ними уживаюсь. Моё восприятие тела изменилось, хотя, честно признаться, я и до сих пор каждый день смотрю на себя в зеркало и могу довольно часто делать замеры. Иногда у меня снова мелькают мысли о том, что я полная и мне пора сесть на диету, но я быстро гоню их прочь, ведь у меня есть очень тяжёлый опыт, связанный с диетами.

Также я хочу дать совет родителям, друзьям и вторым половинкам девочек, страдающих этой болезнью. Уважаемые взрослые люди с трезвым сознанием, пожалуйста, не гнобите, не унижайте и не травите тех, кто столкнулся с РПП. Лучше дайте поддержку и тепло больному человеку. Решить проблему мало кому удаётся самостоятельно, поэтому не тяните время и обращайтесь к психологу», — написала спортсменка в своём «инстаграме».

