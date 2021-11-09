Линой Ашрам признана спортсменкой года по версии Олимпийского комитета Израиля

Израильская гимнастка Линой Ашрам, выигравшая золото на Играх-2020 в Токио, признана спортсменкой года по версии Олимпийского комитета своей страны.

Напомним, золото Ашрам в индивидуальном многоборье вызвало множество споров по поводу судейства на Олимпиаде. Израильтянка уронила ленту в одном из финальных выступлений, однако всё равно финишировала выше россиянки Дины Авериной. После этого российские тренеры даже подавали протест, но судьи его отклонили.



Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа. Победу в медальном зачёте одержала сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. На втором месте Китай (38-32-18), на третьем — Япония (27-14-17). Россия заняла пятое место: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.