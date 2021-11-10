Оргкомитет Игр в Пекине расследует инцидент с травмой польского саночника

Организаторы Олимпийских игр 2022 года в Пекине и официальные лица Международной федерации санного спорта начали расследование после того, как польский саночник Матеуш Сохович врезался в закрытые ворота во время тренировки на олимпийской трассе. Позднее Сохович успешно перенёс операцию в связи с переломом левой коленной чашечки и порезом правой ноги до кости.

Глава координационной комиссии МОК по Играм в Пекине вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч-младший охарактеризовал ситуацию как «крайне прискорбную».

«Трасса и обстоятельства, при которых произошла эта авария, очень серьёзно расследуются как федерацией санного спорта, так и организационным комитетом. Если есть уроки, которые нужно извлечь, а они, вероятно, будут, у нас будет достаточно времени для их реализации», — приводит слова Самаранча Reuters.

Он также отметил, что ранее трасса получила «исключительные оценки за безопасность и качество» от международных федераций бобслея и скелетона, которые провели на ней тестовые соревнования.