Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Хоркина: Нагорному важно не перегнуть с медийностью

Хоркина: Нагорному важно не перегнуть с медийностью
Комментарии

Двукратная победительница Олимпийских игр в упражнениях на брусьях, девятикратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала участившееся появление в медиа гимнаста Никиты Нагорного.

«Никите, конечно, большую популярность дало его умение найти себя в этом современном медийном мире. Он, как и я, открыт, разговорчив, и это здорово. Для вида спорта нашего здорово — гимнастике нужна популярность, близость к людям.

Но здесь важно Никите не перегнуть, найти баланс, принять для себя решение, где он остается. А так он очень классный парень, коммуникабельный, голова работает, девчонкам нравится», — приводит слова Хоркиной «Комсомольская правда».

Новость по теме
Олимпийский чемпион Никита Нагорный рассказал о своих доходах
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021