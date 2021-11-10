Хоркина: Нагорному важно не перегнуть с медийностью
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Двукратная победительница Олимпийских игр в упражнениях на брусьях, девятикратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала участившееся появление в медиа гимнаста Никиты Нагорного.
«Никите, конечно, большую популярность дало его умение найти себя в этом современном медийном мире. Он, как и я, открыт, разговорчив, и это здорово. Для вида спорта нашего здорово — гимнастике нужна популярность, близость к людям.
Но здесь важно Никите не перегнуть, найти баланс, принять для себя решение, где он остается. А так он очень классный парень, коммуникабельный, голова работает, девчонкам нравится», — приводит слова Хоркиной «Комсомольская правда».
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