В сборной России отреагировали на аварию саночника, получившего тяжёлые травмы в Пекине

Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов прокомментировал инцидент с польским саночником, который получил тяжёлые травмы на трассе в Пекине из-за недосмотра организаторов.
«После ЧП с польским спортсменом у всех появилась определённая тревога за свою безопасность, так как китайская сторона настолько увлеклась антиковидными мерами, что, видимо, немного забыла о безопасности на трассе. Наша тревога вполне обоснована, так как у китайцев пока совершенно нет опыта проведения. Да, они очень энергичные, стараются, но для них это новый вид спорта, и они не очень быстро адаптируются. Я очень надеюсь, что сейчас они учтут все ошибки и никаких происшествий больше не будет.
Что касается поляков, то для них это очень большая потеря. У них это единственный саночник, поэтому на Олимпиаде они теперь не могут выставить команду также и в смешанной эстафете. Мы все очень переживаем за нашего польского товарища и желаем ему быстрейшего восстановления», — приводит слова Чудинова ТАСС.
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