Кристина Тимановская отреагировала на задержание в Беларуси чемпионки мира по фристайлу

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская прокомментировала новость о задержании в стране чемпионки мира по лыжному фристайлу в акробатических прыжках Александры Романовской. Ранее сообщалось, что Романовскую задержали после тренировки вчера, 10 ноября. В настоящий момент она находится в Партизанском РУВД г. Минска.

«Когда это всё прекратится?» — написала Тимановская в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/kristi_timanovskaya/

После начала протестов в Беларуси в 2020 году Александра Романовская активно выражала свою гражданскую позицию. 18 августа 2020 года она подписала открытое письмо спортсменов с требованием прекратить насилие и провести повторные президентские выборы, вступила в «Свободную ассоциацию спортсменов Беларуси». Участвовала в записи видеообращений к спортивным деятелям против давления на спортсменов за их гражданскую позицию. 6 октября 2020 года на встрече фристайлистов главный тренер национальной сборной Николай Козеко был проинформирован о том, что чемпионка «уволена за прогулы».