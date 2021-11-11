Суд вынес приговор задержанной в Беларуси чемпионке мира по фристайлу

Суд вынес приговор в отношении чемпионки мира по лыжному фристайлу в акробатических прыжках Александры Романовской, сообщается в телеграм-канале организации «Фонд спортивной солидарности». Ранее сообщалось, что Романовскую задержали после тренировки вчера, 10 ноября. Спортсменку доставили в Партизанское РУВД г. Минска, суд состоялся сегодня, 11 ноября.

Романовская получила штраф в 90 базовых величин, то есть 2610 белорусских рублей (примерно 76 тыс. российских рублей). Ей было предъявлено обвинение по статье 24.23, п. 1 («Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, совершённое участником таких мероприятий»).

После начала протестов в Беларуси в 2020 году Александра Романовская активно выражала свою гражданскую позицию. 18 августа 2020 года она подписала открытое письмо спортсменов с требованием прекратить насилие и провести повторные президентские выборы, вступила в «Свободную ассоциацию спортсменов Беларуси». Участвовала в записи видеообращений к спортивным деятелям против давления на спортсменов за их гражданскую позицию. 6 октября 2020 года на встрече фристайлистов главный тренер национальной сборной Николай Козеко был проинформирован о том, что чемпионка «уволена за прогулы».