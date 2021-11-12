Линой Ашрам впервые после Олимпиады выйдет на гимнастический ковёр в Испании

Израильская спортсменка Линой Ашрам, завоевавшая золото в индивидуальном многоборье на олимпийском турнире по художественной гимнастике в Токио, 20 ноября примет участие в традиционном гимнастическом шоу Euskalgym Gala, которое пройдет в Бильбао (Испания), сообщают организаторы мероприятия. Для Ашрам это будет первый выход на ковёр после победы на Играх.
Кроме Ашрам на Euskalgym ждут бронзового призёра Олимпийских игр в Токио, чемпионку мира в упражнении с лентой белоруску Алину Горносько, завершивших карьеру россиянку Александру Солдатову и белоруску Екатерину Галкину, а также болгарку Боряну Калейн, украинок Кристину Пограничную ми Викторию Оноприенко. Анонсировано и выступление олимпийских чемпионок в групповых упражнениях — сборной Болгарии.
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