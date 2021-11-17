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Серебряные призёры Олимпиады в Токио братья Бородачёвы пройдут службу в армии

Серебряные призёры Олимпиады в Токио братья Бородачёвы пройдут службу в армии
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Братья-близнецы Кирилл и Антон Бородачёвы, ставшие серебряными призёрами в командной рапире на Олимпиаде в Токио, пройдут службу в армии. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

«Во время службы спортсменам будет обеспечена возможность продолжить тренироваться и защищать честь страны на всероссийских и международных соревнованиях. Со сборного пункта Самарской области отправились к месту прохождения службы в спортроту ЦСКА/Самара 23 мастера спорта и 13 кандидатов в мастера спорта. Все они представляют 20 олимпийских видов спорта и являются членами сборной России», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦВО.

В возрасте 21 года спортсмены стали обладателями серебряных наград Олимпиады в Токио в командном первенстве. Бородачёвы являются заслуженными мастерами спорта России.

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