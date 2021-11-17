В World Athletics объяснили решение продлить отстранение ВФЛА

Глава рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики Руне Андерсен объяснил решение World Athletics продлить отстранение ВФЛА.

«В российской лёгкой атлетике всё ещё остались люди, которые не приняли новую антидопинговую культуру. Поэтому ВФЛА ещё предстоит сделать много для того, чтобы они не оказывали влияние на новое поколение спортсменов и тренеров.

ВФЛА добилась устойчивого прогресса на пути выполнения условий восстановления в World Athletics, ключевые уже выполнены, в то время как различные показатели из плана восстановления всё ещё не достигнуты. Кроме того, основываясь на отчётах международных экспертов, рабочая группа считает, что эти изменения отражают новую культуру в ВФЛА, которая отвергает прошлую практику использования допинга и указывает на приверженность чистым соревнованиям», — приводит слова Андерсена ESPN.