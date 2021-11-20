Ласицкене: если возникнет возможность, что опять пропущу международный старт, пойду в суд

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене рассказала о судьбе своего иска в Спортивный арбитражный суд, поданного в тот момент. Когда из-за отстранения ВФЛА российские легкоатлеты не могли выступать на международных турнирах.



«В январе я подала иск в CAS к World Athletics. Оспаривала в нём антидопинговые правила 2021 года, дающие право WA (при временном отстранении ВФЛА) лишать меня возможности выступать на международной арене просто из-за того, что я россиянка. Оспаривалась и законность выступления лишь 10 наших атлетов на чемпионатах мира и Олимпиаде, так как считаю это ограничением, в том числе моих прав. Только в ноябре (спустя два месяца после завершения Игр в Токио!) CAS решил, что все эти ограничения направлены не лично на меня, а на ВФЛА и лишиться нейтрального статуса я могу лишь теоретически, так что иск недопустим, потому что мои права якобы не нарушены. Согласитесь, забавно это слышать спортсменке, из последних шести лет просто так пропустившей три года международных соревнований. Да и иск я подавала в тот момент, когда не имела возможности выступать уже больше года, не могла защитить свой титул на зимнем чемпионате Европы, рискуя при этом пропустить вторую Олимпиаду подряд. Но все эти вопросы о нарушении моих прав так называемый независимый арбитраж решил опустить и просто подогнал своё решение под юридические аспекты.

В последние годы Россию обвиняли в создании определённой системы в нашем спорте. Но за девять месяцев суда у меня возникло ощущение, что может быть и в международном спорте есть своя система. И, возможно, частью её является то, что спортивные федерации могут безнаказанно не пускать даже чистых атлетов на старты из-за их «неправильного» гражданства, а остальные ответственные организации своим молчанием просто поддерживают все это. Беззащитность чистых атлетов — главная проблема нынешнего международного спорта! Удивительно видеть подобное, особенно на фоне того, как во всем мире идёт борьба за равенство полов и BLM.

Будьте уверены, если до завершения моей карьеры вновь возникнет хотя бы «теоретическая» возможность того, что я опять пропущу хотя бы один международный турнир, я снова пойду в суд. Я всегда поддерживала борьбу за чистый спорт, но никогда не поддержу борьбу против чистых атлетов по признаку их гражданства», — написала Ласицкене на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Мариии Ласицкене в «Инстаграме».