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Итальянская команда «Конельяно» установила новый рекорд по количеству побед подряд

Итальянская команда «Конельяно» установила новый рекорд по количеству побед подряд
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Женская итальянская команда «Конельяно» одержала 74 победы подряд и установила новый мировой рекорд по продолжительности победной серии. Ранее он принадлежал турецкому клубу «Вакифбанк», который не проигрывал с 2012 по 2014 год.

Последнее поражение команда из Конельяно потерпела в декабре 2019 года в матче с «Перуджей». После этого команда выиграла чемпионат Италии, два Кубка Италии, три Суперкубка Италии, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Мировой рекорд волейболистки «Конельяно» установили, обыграв «Трентино» в матче чемпионата Италии — 3:0 (25:13, 25:11, 25:20). «Конельяно» с девятью победами единолично лидирует в лиге, «Трентино» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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