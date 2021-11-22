В Монако вынесли приговор велогонщику. Он напал на полицию, опасаясь насильной вакцинации

Трёхкратный чемпион мира, словацкий велогонщик Петер Саган получил штраф в размере € 5 тыс. за нападение на полицейского, сообщает Var-Matin.

По информации издания, инцидент, за который был наказан гонщик, произошёл 25 апреля. Ночью того дня Саган, находясь в нетрезвом состоянии, разъезжал по улицам Монако с братом, который вёл автомобиль. Полицейские остановили братьев и попросили их выйти из машины, на что Петер отреагировал агрессивно. Между ним и патрульными завязалась потасовка, в ходу которой один из сотрудников получил травму руки.

Впоследствии выяснилось, что неадекватная реакция Сагана была вызвана тем, что спортсмен, который на тот момент не был вакцинирован, подумал, будто полицейские хотят заставить его сделать прививку от коронавируса.