Карякин высказался об увеличении числа партий в титульном матче Непомнящий — Карлсен

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, в 2016 году на тай-брейке уступивший норвежцу Магнусу Карлсену в матче за титул чемпиона мира в Нью-Йорке, высказал мнение об увеличении числа партий в чемпионском матче. Россиянин Ян Непомнящий и Карлсен сыграют 14 партий вместо 12.

«Увеличение количества партий — в пользу действующего чемпиона мира. Чем длиннее дистанция, тем Магнусу будет психологически проще. Когда ты знаешь, что впереди ещё много партий, то в одной из них ты можешь рискнуть. Даже если что-то пойдёт не так, у тебя ещё будет шанс отыграться. Для Яна же главное — пройти эту дистанцию без резких спадов. А я практически уверен, что соперник будет давать шансы на победу. Иначе и быть не может в 14 партиях. Главное — реализовать этот шанс, использовать свой голевой момент, как говорят в футболе.

Учитывая, что будет сыграно 14 партий, вероятность тай-брейка значительно ниже. Есть предчувствие, что матч завершится в основное время. Но, конечно, если оба соперника будут действовать блестяще, то будет тай-брейк», — приводит слова Карякина «Спорт-экспресс».

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