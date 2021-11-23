Карлсен трижды отбивался от претендентов. Кто был ближе всех к свержению чемпиона?

Отстаивать звание чемпиона мира по шахматам в наши дни, пожалуй, намного сложнее, чем 100 лет назад. Ласкер или Капабланка могли сами выбирать себе соперников и устанавливать правила чемпионских матчей, а Карлсен сейчас вынужден следовать жёстким правилам ФИДЕ и отбиваться от «назойливых» претендентов в среднем каждые два года.

За восемь лет владения титулом Карлсен уже трижды защищал титул. Виши Ананд, Сергей Карякин и Фабиано Каруана изрядно потрепали скандинавского гения, но обыграть его так и не смогли. Давайте вспомним, кто же из них был ближе всего к свержению чемпиона?

Решающая ошибка чемпиона

В 2013 году чудом обогнавший в претендентской гонке экс-чемпиона мира Владимира Крамника молодой Магнус выглядел явным фаворитом в сражении с Вишванатаном Анандом, уже разменявшим пятый десяток. Конечно, Ананд имел за плечами огромный опыт – ему приходилось бороться за титул с Гарри Каспаровым, Владимиром Крамником и Веселином Топаловым. Да, последнюю защиту титула против Бориса Гельфанда индийский гроссмейстер провел не слишком уверенно, но не приходилось сомневаться – к молодому претенденту он будет готовиться изо всех сил. Тем более, матч проходил у Ананда дома – в Индии. Интересно, что норвежцу даже пришлось везти с собой повара, чтобы не столкнуться с сюрпризами местной кухни.

Скандинавский гений уже тогда слыл мастером эндшпиля, поэтому Ананд перед матчем сделал упор на игру в окончаниях, и даже тренерскую бригаду собирал с этим расчётом. Позднее эксперты говорили, что это оказалось решающей ошибкой – Виши лишился своих козырей, связанных с красивой ударной игрой, основанной на мощной дебютной подготовке.

Матч начался с серии ничьих, а потом Магнус начал потихоньку «перекатывать» своего могучего визави, с которым в юношестве играл не слишком удачно. Ананд ошибся раз, потом проиграл ещё один, казалось бы, ничейный эндшпиль. В итоге ему пришлось идти ва-банк в попытке отыграться, и в острейшей позиции нервы опытного гроссмейстера сдали – после фатального промаха Карлсен одержал третью победу. Итог – 6,5:3,5 (+3=7) в пользу Магнуса – одна из самых уверенных побед в чемпионских матчах новейшего времени.

Почти нокаутировал Карлсена

Но Виши, этот несгибаемый боец, не сдался. Он сенсационно выиграл турнир претендентов в соперничестве с сильнейшими игроками новой волны и снова вышел на Магнуса. Ходили слухи, что недовольный таким разворотом событий и низким призовым фондом матча на первенство мира, Карлсен подумывал сыграть альтернативный суперматч с американцем Фабиано Каруаной на деньги миллиардера Рекса Синкфилда. Он долго не подписывал соглашение с ФИДЕ, но в итоге согласился бороться с Анандом – поединок 2014 года принимал олимпийский Сочи.

На этот раз индийский шахматист готовился принципиально иначе – он сделал ставку на ударный дебют и один раз ему удалось буквально нокаутировать Карлсена. Говорят, что за спиной Ананда в попытке дать последний бой новой волне собрались многие выдающие гроссмейстеры старшего поколения. Но даже такая коллективная помощь не помогла, хотя Ананд в один момент упустил свой счастливый шанс – при равном счете 3:3 он мог нанести норвежцу завуалированный сокрушительный тактический удар. Неизвестно, смог бы вытащить Магнус матч после такого щелчка. Но по факту Виши не только не выиграл ту партию, а в итоге постепенно проиграл чуть худшую позицию. И получив преимущество, Карлсен заиграл как настоящая машина.

До 11-й партии интрига сохранялась – Магнус вел со счетом 5,5:4,5, и Ананд предпринял новую отчаянную попытку сравнять счет. Пожертвовал качество, нагнетал осложнения, однако в критический момент Карлсен действовал безукоризненно, и молодость вновь победила.

Фото: РИА Новости

«Министр обороны» из России

Два года спустя Карлсену пришлось бороться с россиянином Сергеем Карякиным. Карякин в этот момент пользовался безграничной поддержкой в нашей стране – был объявлен настоящий крестовый поход под названием «Вернем корону в Россию!», а Сергей, балансируя порой на краю пропасти, в жесточайшей борьбе сумел выиграл Кубок мира и турнир претендентов.

Карлсен имел серьёзный плюс в личных встречах со своим выдающимся одногодкой, и эксперты сходились во мнениях, что борьба будет, но Магнус должен победить с перевесом в очко или два. Однако перед боем всей своей жизни Сергей проделал сумасшедшую работу: полностью перестроил режим, начал выглядеть как атлет, ездил на консультации к легендарному советскому чемпиону Анатолию Карпову, готовился по специальной программе.

В Нью-Йорке (2016) Карлсен давил как паровой каток буквально с первой партии. Происходящее напоминало бой Рокки Бальбоа с Апполо Кридом из известного фильма с Сильвестром Сталлоне. Магнус бил, бил и снова бил, но Карякин всё не падал! Карлсен имел, по меньшей мере, две выигранные партии, множество поединков шли с его перевесом, но Сергей спас всё! И в прессе его начали называть не иначе, как «Министр обороны».

А в восьмой партии случилось чудо. Карлсен заигрался, и Карякин поймал его на сокрушительной, стремительной контратаке! 4,5:3,5 в пользу россиянина, и до конца встречи всего четыре поединка! Победа российского гроссмейстера казалась близкой, но Магнус проявил выдающиеся бойцовские качества и сумел-таки сравнять счёт в десятом поединке – в сложнейшей борьбе Сергей прошел мимо эффектного хода, который позволял удержать равновесие.

Матч закончился со счетом 6:6, и судьба титула решилась на тай-брейке. В быстрые шахматы Карлсен заиграл просто великолепно, но Карякин и тут две партии сдерживал его натиск. Однако потом не вовремя решил перейти в ответное наступление, оказался переигран в сложной борьбе, а после этого уже не смог отыграться – 3:1 и в сумме 9:7 в пользу Магнуса.

Уничтожил на тай-брейке

Да, Карякин проиграл, но показал, что с Карлсеном можно бороться. Когда в 2018 году на матч выходил №2 мирового рейтинг-листа, чуть более младший, чем чемпион мира американец Фабиано Каруана, многие высказывались куда скромнее в пользу действующего обладателя короны – примерно 55 на 45. Обычно партии Каруаны и Карлсена протекали в яростной, кровопролитной борьбе, но тут уж слишком на соперников давил результат этого суперматча – Магнус упустил голевой шанс в первой партии, и далее ничьи фиксировались одна за другой.

Так они и дошли до финиша с 12 ничьими. Возможно, в последних партиях расчетливый Карлсен сознательно взял курс на тай-брейк – он всегда играл рапид лучше соперника, чьи главные плюсы раскрывались именно в длинных партиях. Дополнительное время на фоне равенства сил до этого показало ошеломляющее превосходство Магнуса – 3:0 и всего 9:6!

После этого чем-то грустного ничейного матча ФИДЕ решило увеличить дистанцию сражения за мировую корону на две партии – Магнусу Карлсену и Яну Непомнящему предстоит сыграть 14 поединков. Когда-то советские чемпионы сражались в битвах из целых 24-х, но и на этот раз многочисленные болельщики надеются, что схватка в Дубае окажется куда зрелищнее!