«Сыграть чемпионский матч с Непомнящим». Карякин — о своей мечте

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, в 2016 году на тай-брейке уступивший норвежцу Магнусу Карлсену в матче за мировую шахматную корону в Нью-Йорке, рассказал, как отреагирует, если соотечественнику Яну Непомнящему удастся вернуть шахматную корону в Россию.

«У меня нет обид, ревности на этот счёт. Самое главное, чтобы чемпионом стал россиянин. Это же был мой лозунг, когда я объявил: «Мы вернём шахматную корону в Россию». Если это сделает Непомнящий, то я так или иначе поучаствую в процессе. Повторюсь, мы больше месяца провели на сборах, сыграли тренировочные партии. Конечно, я буду рад, что моя работа пойдёт ему на пользу и он сможет выиграть чемпионский матч. Ян долго к этому шёл, усердно готовился и очень мотивирован», — приводит слова Карякина «Спорт-экспресс».

Также Карякин, который уже отобрался на следующий турнир претендентов, рассказал о своей мечте.

«Постараюсь вновь выиграть турнир претендентов, хотя и понимаю, как это непросто. У меня будет семь соперников, которые будут также мотивированы на успех. Вернуться же помогла хорошая подготовка во время пандемии. Я не терял времени зря, а очень много работал над шахматами со своим тренером. В онлайн-режиме. И первые турниры после жёсткого локдауна показали, кто готовился, а кто ничего не делал в этот период.

Осталась ли мечта стать чемпионом мира? Не оставляю мечту своего детства. Мне хочется качественно подготовиться к турниру претендентов и выиграть его. А в идеале сыграть чемпионский матч с Яном. Если так получится, то будет идеально и станет достойным штрихом в великой истории российских шахмат. Поэтому желаю успеха Непомнящему в Дубае», — сказал Карякин.

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