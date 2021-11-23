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Ласицкене не вошла в пятёрку претенденток на звание лучшей легкоатлетки 2021 года

Ласицкене не вошла в пятёрку претенденток на звание лучшей легкоатлетки 2021 года
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Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене не попала в шорт-лист претенденток на звание лучшей спортсменки 2021 года по версии Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), сообщается на сайте организации.

В финальную пятёрку номинанток вошли: нидерландка Сифан Хассан (бег на 5000 м и 10 000 м), кенийка Фаит Кипьегон (бег на 1500 м), американка Сидни Маклафлин (бег на 400 м с барьерами), представительница Венесуэлы Юлимар Рохас (тройной прыжок) и Элейн Томпсон с Ямайки (бег на 100 м и 200 м, эстафета 4х100 м). Церемония вручения наград состоится 1 декабря.

22 октября World Athletics объявила о включении трёхкратной чемпионки мира Ласицкене в расширенный список номинанток, состоящий из 10 спортсменок.

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