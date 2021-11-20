Паспорт неправильный. Олимпийская чемпионка Ласицкене проиграла в суде лицемерам

Олимпийская чемпионка Токио, трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене проиграла слушания в Спортивном арбитражном суде.

Великая спортсменка, которую в последние годы с большим скрипом допускают до крупных стартов, билась за свои права, но эти права, оказывается, никто не нарушал! После такого лицемерного вердикта Ласицкене усомнилась в независимости CAS и прямо заявила, что российские легкоатлеты страдают из-за неправильного гражданства.

«Мои права не нарушены. Забавно»

Мария опубликовала эмоциональный пост в «Инстаграме», рассказав подробности о своей борьбе с позицией World Athletics, которая топит российскую лёгкую атлетику уже шесть лет.

«В январе я подала иск в CAS к World Athletics. Оспаривала в нём антидопинговые правила 2021 года, дающие право WA (при временном отстранении ВФЛА) лишать меня возможности выступать на международной арене просто из-за того, что я россиянка.

Только в ноябре CAS решил, что все эти ограничения направлены не лично на меня, а на ВФЛА, и лишиться нейтрального статуса я могу лишь теоретически, так что иск недопустим, потому что мои права якобы не нарушены. Согласитесь, забавно это слышать спортсменке, из последних шести лет просто так пропустившей три года международных соревнований. Да и иск я подавала в тот момент, когда не имела возможности выступать уже больше года, не могла защитить свой титул на зимнем чемпионате Европы, рискуя при этом пропустить вторую Олимпиаду подряд.

Но все эти вопросы о нарушении моих прав так называемый независимый арбитраж решил опустить и просто подогнал своё решение под юридические аспекты.

В последние годы Россию обвиняли в создании определённой системы в нашем спорте. Но за девять месяцев суда у меня возникло ощущение, что, может быть, и в международном спорте есть своя система. И, возможно, частью её является то, что спортивные федерации могут безнаказанно не пускать даже чистых атлетов на старты из-за их «неправильного» гражданства…

Я всегда поддерживала борьбу за чистый спорт, но никогда не поддержу борьбу против чистых атлетов по признаку их гражданства», – отметила Ласицкене (пост публикуется с сокращениями. – «Чемпионат»).

Проблема одна — российский паспорт

То, о чём так эмоционально и уже не первый раз высказалась Мария, можно назвать только одним словом – лицемерие. Да, сейчас российские спортсмены на таких стартах, как Олимпиады и чемпионаты мира, лишены флага и гимна, но не лишены возможности выступлений. Абсолютно бесправными оказались только российские легкоатлеты.

Как это вписывается в современный тренд о защите всех и вся по любой жалобе? 20 лет назад тренер наорал на тебя за то, что ты ничего не хочешь делать на тренировках? Давай, расскажи об этом в соцсетях и СМИ — и тренера подвергнут остракизму и уволят. Белый соперник косо посмотрел на темнокожего? Немедленно рассказывай — и белый на колени встанет! Всю жизнь бегал, прыгал, тягал штангу в мужской категории, но чувствуешь себя женщиной? Нет проблем. Международный олимпийский комитет во всём тебя поддержит!

Проблема в современном спорте, а конкретно в лёгкой атлетике только одна – российский паспорт. Ласицкене абсолютно права, дискриминация по паспортному признаку существует. Российские спортсмены могут сдавать десятки литров крови и мочи, быть всегда чистыми, но при этом не иметь возможности выступать на соревнованиях.

Мария уже давно махнула рукой на все жалкие попытки ВФЛА и Минспорта хоть как-то решить проблему. Все судебные издержки, как сообщил спортивный журналист Сергей Лисин, выступавший представителем Ласицкене в CAS, наша гениальная чемпионка взяла на себя. Без гарантий того, что вложенные затраты окупятся положительным решением. Без гарантий просто выступления на Олимпиаде, куда её даже наши чиновники пускать не хотели. А она там выступила и одержала величайшую победу.

А что делать остальным российским легкоатлетам (далеко не все из которых такие же смелые, как Маша)? Объявлять себя трансгендерами? Менять спортивное гражданство? Или всё-таки надеяться на то, что наше государство — хоть через ВФЛА, хоть через Минспорта, хоть через частных лиц — но всё же защитит права спортсменов? Или для государства гораздо проще объявить проигравших олимпийскими чемпионами, подарить машины и отстраниться?