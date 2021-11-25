Ян Непомнящий тремя эмодзи отреагировал на победу «Спартака» в матче с «Наполи»

Претендент на титул чемпиона мира, российский гроссмейстер Ян Непомнящий отреагировал на победу «Спартака» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи» (2:1). Шахматист опубликовал три эмодзи к посту пресс-службы московского клуба в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Яна Непомнящего
Счёт в матче открыл Александр Соболев, реализовав 11-метровый удар на 3-й минуте. Он же на 28-й минуте увеличил преимущество хозяев, замкнув передачу Виктора Мозеса. Во втором тайме гости отыграли один мяч усилиями Элифа Элмаса. «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы С. Красно-белые имеют в своём активе 7 очков. «Наполи» (7) располагается на второй позиции.
Матч за мировую шахматную корону между Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном стартует 26 ноября.
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