ВАДА реформирует управленческую систему. Ранее в США возмутились структурой организации

Система управления Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) будет реформирована. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совет учредителей организации.

Предложенные изменения касаются предоставления больших прав в управлении глобальным антидопинговым регулятором спортсменам и национальным антидопинговым агентствам.

При агентстве начнёт работать совет спортсменов, в который войдут 20 человек. Его сформируют три группы: представители комиссий спортсменов международных олимпийского и паралимпийского комитетов, представители комиссий спортсменов международных федераций, ещё одна группа будет сформирована на основе предложений специальной панели.

Также совет учредителей ВАДА будет расширен: в него войдут 2 представителя совета спортсменов ВАДА и 2 представителя национальных антидопинговых организаций. Решения будут утверждаться двумя третями голосов. Таким образом, численный состав совета учредителей возрастёт до 42 членов.

Состав исполкома ВАДА также планируется изменить. В него войдет председатель совета спортсменов организации и один независимый представитель, чья кандидатура будет одобрена представителями спортивного движения и государственных органов. Основанные на реформах предложения должны быть подготовлены к маю 2022 года.

Напомним, ВАДА подвергалось критике со стороны ряда спортивных организаций и США за нежелание реформировать систему управления. Из-за этого американская сторона отказалась перечислять организации ежегодные взносы в полном объёме.