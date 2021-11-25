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Геннадий Орлов — о задержании тренера Ильина: впечатление, что террориста брали в захват

Геннадий Орлов — о задержании тренера Ильина: впечатление, что террориста брали в захват
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Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался о задержании заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина. 22 ноября Ильин был грубо задержан сотрудниками полиции в аэропорту Пулково за то, что отказался надевать медицинскую маску.

«Мне жалко тренера. Я смотрел, как его захватывают в аэропорту. Неужели надо обязательно валить на землю человека? Он же не дрался с ними. Ну зачем это? Что это за методы наших силовых структур? Впечатление, что они террориста брали в захват.

Ну а что касается масок, я считаю, что нужно их носить. Ношу маски во всех людных местах. У каждого своё мнение, но мне кажется, что безопаснее, чтобы все были в масках, особенно в людных местах. Весь мир так живёт, большинство в масках, и это помогает. Поэтому тренеру сочувствую, но это его выбор», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

Напомним, 63-летний Ильин – представитель новосибирской школы плавания, подготовивший целую плеяду выдающихся спортсменов: двукратную чемпионку Европы 2008 года, пятикратную рекордсменку Европы в плавании на короткой воде Валентину Артемьеву, многократную чемпионку и рекордсменку России, чемпионку Европы 2008 года, призёра Всемирной Универсиады 2009 года Алёну Алексееву, чемпиона мира, Европы и России в плавании на короткой воде, трёхкратного рекордсмена мира и Европы, четырёхкратного России, победителя Всемирной универсиады 2007 года Сергея Гейбеля.

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