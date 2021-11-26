Гельфанд оценил шансы Непомнящего и Карлсена в матче за титул чемпиона мира

Многолетний претендент на мировую шахматную корону израильский гроссмейстер Борис Гельфанд оценил шансы норвежца Магнуса Карлсена и россиянина Яна Непомнящего в матче за титул чемпиона мира.
«Предстоит интересный матч, и оценивать шансы – дело неблагодарное. Надеюсь, что будет сыграно очень много интересных партий. Да, у каждого свой стиль, и Ян лучше играет динамические позиции. Но, с другой стороны, давайте посмотрим его выступление на турнире претендентов в Екатеринбурге и две выигранные партии у Ван Хао. То есть и простые позиции с минимальным перевесом он способен играть на высочайшем уровне. На самом деле, многое будет зависеть от того, кто как подготовился – в шахматном плане и психологически», — сказал Гельфанд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Кряквиным.
Полностью интервью Бориса Гельфанда читайте завтра, 26 ноября, на «Чемпионате».
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