Борис Гельфанд высказался об увеличении числа партий в матче за мировую шахматную корону

Многолетний претендент на мировую шахматную корону израильский гроссмейстер Борис Гельфанд высказал мнение об увеличении числа партий в матче за мировую шахматную корону с 12 до 14.
«Это неплохо. Хоть и не революционные изменения, но неплохо. Чем больше партий, тем больше шанс отыграться, поэтому в начале матча участники могут позволить себе большую степень риска. Если ты партию проиграл, то есть возможность отыграться.
Доведём ситуацию до абсурда – играются две партии, и, проиграв первую, ты себя сразу поставил в критическое положение! А в матчах Михаила Ботвинника с Василием Смысловым из 24 партий — даже «+3» ещё не значило, что матч закончен. Правда, при современной подготовке лидер, вырвавшийся вперёд с таким счётом, точно довёл бы матч до победы. Но всё бывает! Будем ждать этот интересный матч!» — сказал Гельфанд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Кряквиным.
Полностью интервью Бориса Гельфанда читайте завтра, 26 ноября, на «Чемпионате».
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