«Спартак» обратился к Яну Непомнящему перед матчем на первенство мира с Магнусом Карлсеном

Футбольный клуб «Спартак» обратился к российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему в преддверии матча за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Непомнящий — болельщик «Спартака».
«Сегодня в Дубае начинается матч за мировую шахматную корону! Желаем удачи нашему болельщику Яну Непомнящему и ждём победы!» — отмечается в сообщении «Спартака» в «Инстаграме».
Посмотреть фото Непомнящего в шарфе «Спартака» можно в «инстаграме» клуба.
Матч будет состоять из 14 партий в классические шахматы. Если по их итогам победитель не будет определён, шахматисты сыграют тай-брейк. Первая партия пройдёт уже 26 ноября. Белыми фигурами согласно жеребьёвке будет играть Непомнящий. Далее партии запланированы на 27, 28 и 30 ноября, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 и 14 декабря. Тай-брейк (при необходимости) будет назначен на 15 декабря. Начало всех партий – в 15:30 мск.
Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».
- 26 ноября 2021
-
12:17
-
09:04
-
00:36
-
00:07
- 25 ноября 2021
-
23:18
-
20:43
-
20:00
-
18:32
-
18:12
-
18:00
-
16:05
-
15:16
-
14:57
-
12:33
-
11:48
-
10:07
-
09:04
-
08:38
- 24 ноября 2021
-
23:10
-
22:36
-
22:07
-
21:22
-
19:38
-
19:11
-
18:52
-
18:11
-
17:47
-
17:36
-
17:26
-
15:09
-
14:58
-
14:00
-
13:41
-
13:33
-
11:17