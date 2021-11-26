«Спартак» обратился к Яну Непомнящему перед матчем на первенство мира с Магнусом Карлсеном

Футбольный клуб «Спартак» обратился к российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему в преддверии матча за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Непомнящий — болельщик «Спартака».

«Сегодня в Дубае начинается матч за мировую шахматную корону! Желаем удачи нашему болельщику Яну Непомнящему и ждём победы!» — отмечается в сообщении «Спартака» в «Инстаграме».

Посмотреть фото Непомнящего в шарфе «Спартака» можно в «инстаграме» клуба.

Матч будет состоять из 14 партий в классические шахматы. Если по их итогам победитель не будет определён, шахматисты сыграют тай-брейк. Первая партия пройдёт уже 26 ноября. Белыми фигурами согласно жеребьёвке будет играть Непомнящий. Далее партии запланированы на 27, 28 и 30 ноября, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 и 14 декабря. Тай-брейк (при необходимости) будет назначен на 15 декабря. Начало всех партий – в 15:30 мск.

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