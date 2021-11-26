Ян Непомнящий высказался об игре в матче за титул чемпиона мира без флага России

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался о ситуации, в которой ему приходится играть в матче за титул чемпиона мира по шахматам, использую эмблему Федерации шахмат России вместо национального флага.

«Конечно, хочется играть под флагом своей страны, но непосредственно во время шахматной партии это не слишком важно. Самое главное – то, что происходит на доске», — сказал Непомнящий на пресс-конференции после окончания первой партии матча.

Первая партия матча Непомнящего с норвежцем Магнусом Карлсеном завершилась вничью. Белыми играл претендент.

Во время церемонии открытия матча за шахматную корону на карточке под фамилией Непомнящего была эмблема Федерации шахмат России, содержащая надпись «Chess Federation of Russia». Однако затем было принято решение заменить карточку той, на которой нет никаких слов, кроме сокращения CFR.

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