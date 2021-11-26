Тренер Непомнящего прокомментировал результат первой партии матча с Карлсеном

Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, прокомментировал результат первой партии за титул чемпиона мира. Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен сыграли вничью.



«Ян был хорошо готов и дебютный выбор Магнуса не стал сюрпризом. Компьютер всегда виртуозно трактует такие позиции, точно маневрируя фигурами на каждом ходу. Человеческая трактовка оказалось высокого уровня, без видимых ошибок.



Ян продемонстрировал хладнокровие, когда необходимо было уже спокойно защитить позицию.



Площадка чемпионата, интегрированная в рамках Экспо выглядит современно, хорошо что у зрителей тоже есть возможность посмотреть матч вживую. Рядом находится красивый российский павильон, и мы чувствуем поддержку соотечественников.



Поскольку все монтажные работы были закончены только вчера, чувствуется запах свежего ремонта, и игроки испытывают дискомфорт. Могу сравнить только с матчем в Нью-Йорке, там комната для команды, в которой можно следить за игрой была более просторная», — сказал Поткин корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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