Непомнящий: хотел создать больше проблем Карлсену, но было сложно найти перевес

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал результат третьей партии матча за титул чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном. Партия закончилась ничьей, текущий счёт — 1,5:1,5.

«В целом дебют, наверное, закончился в мою пользу. Я думал, что у меня будет длительный перевес, но в итоге чёрные провели серию точных ходов и выровняли положение. Если бы я раньше понял, что после серии разменов можно не допустить d5, то я бы, наверное, сыграл по-другому. Наверное, лучшее, что я мог получить – это вариация анти-Маршалла, но всё равно бы всё пришло к ничьей.

Есть ли у меня чувство разочарования? Нет, это была довольно прозрачная партия. Я бы хотел создать больше проблем своему сопернику, но мне было сложно найти какой-то перевес», — передаёт слова Непомнящего корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

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