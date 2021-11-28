Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Непомнящий: хотел создать больше проблем Карлсену, но было сложно найти перевес

Непомнящий: хотел создать больше проблем Карлсену, но было сложно найти перевес
Комментарии

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал результат третьей партии матча за титул чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном. Партия закончилась ничьей, текущий счёт — 1,5:1,5.

«В целом дебют, наверное, закончился в мою пользу. Я думал, что у меня будет длительный перевес, но в итоге чёрные провели серию точных ходов и выровняли положение. Если бы я раньше понял, что после серии разменов можно не допустить d5, то я бы, наверное, сыграл по-другому. Наверное, лучшее, что я мог получить – это вариация анти-Маршалла, но всё равно бы всё пришло к ничьей.

Есть ли у меня чувство разочарования? Нет, это была довольно прозрачная партия. Я бы хотел создать больше проблем своему сопернику, но мне было сложно найти какой-то перевес», — передаёт слова Непомнящего корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021