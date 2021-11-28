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Бывший тренер сборной Израиля будет работать с российскими «художницами»

Бывший тренер сборной Израиля будет работать с российскими «художницами»
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова подтвердила, что Ирина Вигдорчик будет работать с российскими спортсменками во время подготовки к Олимпийским играм 2024 года. Ранее Вигдорчик работала тренером сборной Израиля.

«Да, она теперь работает с российской командой», — цитирует Винер-Усманову «Спорт-экспресс».

Стоит напомнить, что на Олимпийских играх в Токио израильтянка Линой Ашрам завоевала золотую медаль. Она опередила россиянку Дину Аверину. Судейские оценки вызвали негодование у Винер-Усмановой. В дальнейшем она неоднократно жёстко критиковала судей и называла их решение предвзятым. В дальнейшем Аверину награждали в России так, как это было с олимпийскими чемпионками.

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