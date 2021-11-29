Тренер Непомнящего объяснил, как Карлсену удалось свести к ничьей третью партию

Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, прокомментировал результат третьей партии матча за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном. Партия закончилась ничьей, текущий счёт — 1,5:1,5.
«В третьей партии матча получилась образцовая игра с обеих сторон. В испанской партии Ян, игравший белыми, уже с дебюта создал Магнусу проблемы. Чёрные фигуры казались безынициативными и настроенными на длительную защиту. В конце концов Карлсен, как обычно, точными ходами уравнял позицию на доске.
Если подводить краткий итог по стартовым трём партиям, то в целом он позитивный. Яну удалось освоиться в матче и почувствовать уверенность в своих силах. Впереди выходной день, который мы проведём за капитальной подготовкой и зарядимся творческой энергией для следующих партий», — приводит слова Поткина «Российская газета».
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