Российская штангистка Козина отстранена из-за допинга на основании базы данных LIMS
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Российская штангистка Ксения Козина временно отстранена Международным агентством допинг-тестирования (ITA) из-за нарушения антидопинговых правил на основании базы данных московской лаборатории (LIMS), сообщает пресс-служба ITA.
Отмечается, что в допинг-пробе российской спортсменки от 2014 года был обнаружен запрещённый анаболик остарин (энобосарм). Козина информирована о случившемся и временно отстранена до окончательного решения по делу, которым полностью будет заниматься ITA.
Ксения Козина является бронзовым призёром чемпионата Европы среди юниоров в весовой категории до 48 кг, а также победительницей прошедшего европейского первенства до 23 лет в весовой категории до 49 кг.
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