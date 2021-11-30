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Белорусская легкоатлетка Мирончик-Иванова: я за разрешенный допинг

Белорусская легкоатлетка Мирончик-Иванова: я за разрешенный допинг
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Бронзовый призер чемпионата мира 2011 года по прыжкам в длину Анастасия Мирончик-Иванова (Беларусь) выступила за разрешенный допинг.

«Это спортивная политика. Больше скажу, это бизнес фармакологических компаний. Понимаете, я за разрешённый допинг.

В чём наша страна немножко проигрывает – это в фармакологическом обороте. Обороте разрешённом, я говорю только о разрешённой фармакологии. У нас есть очень много талантливых людей в Академии наук. Они могут изобрести препараты, которые никак не скажутся на организме, но помогут спортсмену реализовать себя. Я против химических препаратов. Но какой-то лёгкий препарат, который просто способствует развитию, помогает метаболизму и всему остальному – почему бы нет?

Когда мы едем на соревнование, сборы или за границу куда-то, то всегда берём с собой белорусское сало и с удовольствием употребляем его в пищу, так как сало – это наш белорусский допинг», — приводит слова спортсменки Sputnik Беларусь.

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