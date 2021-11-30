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Тренер Непомнящего – о матче с Карлсеном: спим с открытыми глазами

Тренер Непомнящего – о матче с Карлсеном: спим с открытыми глазами
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Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, прокомментировал результат четвёртой партии матча за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном. Партия закончилась ничьей, текущий счёт — 2:2.

«Похоже, Магнус любит тай-брейки. Чем больше ничьих, тем ему комфортнее? Ян может играть универсально, в зависимости от ситуации в матче. Сегодня Магнус выбрал спокойный сценарий, Ян поддержал эту инициативу и сыграл очень хладнокровно. Мы не можем сказать, о чём думает Магнус, сейчас мы только в первой фазе матча. Каждый день ситуация может измениться, поэтому мы каждую минуту пребываем в борьбе и спим с открытыми глазами», — сказал Поткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».

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