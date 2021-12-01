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Лучший шахматист Армении Левон Аронян официально стал американцем

Лучший шахматист Армении Левон Аронян официально стал американцем
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Шестой номер рейтинга ФИДЕ гроссмейстер Левон Аронян, который ранее представлял Армению, официально стал выступать под флагом США. На странице Ароняна на сайте ФИДЕ возле его фото стоит флаг США.

О том, что Аронян решил переехать в США, сообщалось ещё в феврале. В сентябре спортсмен переехал в Сент-Луис.

39-летний Аронян — победитель множества престижных международных турниров, включая единоличные победы в турнирах Линарес (2006), Вейк-ан-Зее (2012, 2014), Кубок Синкфилда (2015), Ставангер (2017). Двукратный обладатель Кубка мира ФИДЕ (2005, 2017), победитель Гран-при ФИДЕ — 2008/2009, трёхкратный чемпион шахматной Олимпиады в составе сборной Армении (2006, 2008, 2012), чемпион мира по рапиду (2009), чемпион мира по блицу (2010).

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