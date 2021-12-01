Лучший шахматист Армении Левон Аронян официально стал американцем

Шестой номер рейтинга ФИДЕ гроссмейстер Левон Аронян, который ранее представлял Армению, официально стал выступать под флагом США. На странице Ароняна на сайте ФИДЕ возле его фото стоит флаг США.

О том, что Аронян решил переехать в США, сообщалось ещё в феврале. В сентябре спортсмен переехал в Сент-Луис.

39-летний Аронян — победитель множества престижных международных турниров, включая единоличные победы в турнирах Линарес (2006), Вейк-ан-Зее (2012, 2014), Кубок Синкфилда (2015), Ставангер (2017). Двукратный обладатель Кубка мира ФИДЕ (2005, 2017), победитель Гран-при ФИДЕ — 2008/2009, трёхкратный чемпион шахматной Олимпиады в составе сборной Армении (2006, 2008, 2012), чемпион мира по рапиду (2009), чемпион мира по блицу (2010).

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