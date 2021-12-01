Чигаев: Непомнящий вкатывается в матч — результативные партии и ошибки будут

Максим Чигаев, гроссмейстер, победитель Высшей лиги чемпионата России, член сборной России поделился мнением о матче на первенство мира с участием Магнуса Карлсена и Яна Непомнящего. Первые четыре партии завершились вничью.

«Матч за мировую шахматную корону редко бывает весёлым, все понимают степень ответственности. Видно, что все проделали хорошую работу, отлично готовы в дебюте. На высоком уровне редко можно как-то удивить, выиграть партию, поэтому Ян и Магнус играют достаточно осторожно. По мере возрастания напряжения впереди будут ошибки и более результативные партии. Ян потихоньку вкатывается в матч, нужно сыграть ещё одну-две партии, чтобы окончательно в этом убедиться.

Думаю, Непомнящий и планировал играть аккуратно, потому что он прекрасно понимает, что стоит на кону. Не сказать, что и у Карлсена всё хорошо получается. Чем больше ничьих, тем Магнусу комфортнее. Возможно, что ему нравится играть тай-брейки, но не уверен, что он будет очень счастлив играть тай-брейки с Непомнящим. Ян довольно крупный специалист и в быстрых шахматах, и в блице. Магнус — фаворит, но не столь очевидный, как в 2018 году с Каруаной. В тай-брейке Карлсену точно не будет легче», — сказал Чигаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».