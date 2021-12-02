Магнус Карлсен: торт ко дню рождения остаётся праздничным и на следующий день

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен опубликовал новое фото в своём «инстаграме». Гроссмейстер сфотографировался с тортом, который ему подарили на день рождения. 30 ноября Магнусу исполнился 31 год.

«Торт ко дню рождения остаётся праздничным тортом и на следующий день», — подписал снимок Карлсен.

Пост доступен в «инстаграме» Магнуса Карлсена

В Дубае продолжается матч за мировую шахматную корону между Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим. Все пять сыгранных партий завершились вничью. Матч состоит из 14 партий в классические шахматы. Если по их итогам победитель не будет определён, шахматисты сыграют тай-брейк.

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