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Магнус Карлсен: торт ко дню рождения остаётся праздничным и на следующий день

Магнус Карлсен: торт ко дню рождения остаётся праздничным и на следующий день
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Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен опубликовал новое фото в своём «инстаграме». Гроссмейстер сфотографировался с тортом, который ему подарили на день рождения. 30 ноября Магнусу исполнился 31 год.

«Торт ко дню рождения остаётся праздничным тортом и на следующий день», — подписал снимок Карлсен.

Пост доступен в «инстаграме» Магнуса Карлсена

В Дубае продолжается матч за мировую шахматную корону между Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим. Все пять сыгранных партий завершились вничью. Матч состоит из 14 партий в классические шахматы. Если по их итогам победитель не будет определён, шахматисты сыграют тай-брейк.

Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».

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