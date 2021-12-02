Магнус Карлсен: торт ко дню рождения остаётся праздничным и на следующий день
Поделиться
Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен опубликовал новое фото в своём «инстаграме». Гроссмейстер сфотографировался с тортом, который ему подарили на день рождения. 30 ноября Магнусу исполнился 31 год.
«Торт ко дню рождения остаётся праздничным тортом и на следующий день», — подписал снимок Карлсен.
Пост доступен в «инстаграме» Магнуса Карлсена
В Дубае продолжается матч за мировую шахматную корону между Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим. Все пять сыгранных партий завершились вничью. Матч состоит из 14 партий в классические шахматы. Если по их итогам победитель не будет определён, шахматисты сыграют тай-брейк.
Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».
Комментарии
- 2 декабря 2021
-
08:55
-
00:59
- 1 декабря 2021
-
23:18
-
22:56
-
22:01
-
20:42
-
20:32
-
20:21
-
19:58
-
19:49
-
19:43
-
19:17
-
18:52
-
18:36
-
17:54
-
17:40
-
15:05
-
14:26
-
12:39
-
12:33
-
11:58
-
11:55
-
11:22
-
11:14
-
11:04
-
10:51
-
09:40
-
07:35
- 30 ноября 2021
-
23:25
-
22:57
-
19:31
-
19:25
-
19:18
-
19:13
-
19:06
Партнерский контент